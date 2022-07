Gentiloni, Paladino, Ossola, Manguel, Irene Grandi: presentata la nuova edizione di Dante2021

“Per quella pace / chi’ credo che per voi tutti s’aspetti”. Nel terzo canto del Purgatorio si cela quest’anno il titolo e il tema di Dante2021, il festival dedicato a Dante Alighieri promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Ravenna con la direzione artistica dell’Accademia della Crusca. Dante2021+1. Il festival infatti non si è fermato al settimo centenario della morte del Poeta e proseguirà nei prossimi anni per continuare a scoprire sempre nuovi aspetti legati alla Divina Commedia e alle altre opere. Incontri, spettacoli, concerti animeranno quindi anche quest’anno la Ravenna dantesca. Dal 14 al 17 settembre tanti gli ospiti attesi. Solo per citarne alcuni: Alberto Manguel, Carlo Ossola, Virginio Gazzolo, il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, Mimmo Paladino, che presenterà il progetto per il nuovo portale di San Francesco, e Irene Grandi che ritirerà il premio Parole e Musica.