Confesercenti ha fatto visita ad Andrea Gambardella, titolare della nuova palestra in Via dei Poggi 3/A a Ravenna. Un ambiente con attrezzature di assoluta innovazione.

Particolarità che salta subito all’occhio anche dei frequentatori più assidui, la palestra dispone di tute con elettrostimolatori per un allenamento mirato e due macchinari specifici per il dimagrimento.

Come ci spiega Andrea: “Non è una comune palestra, io alleno facendo indossare una tuta composta da elettrostimolatori per far lavorare in maniera ottimale i muscoli, in aggiunta a due macchinari, Vacu Fit, facilitano il dimagrimento attraverso gli infrarossi cheriscaldando creano un effetto termale, inoltre, sono dotati di pompe d’aspirazione che aumentano la gravità all’interno del macchinario. Gli allenamenti hanno tempistiche relativamente brevi, in quanto gli sforzi a cui sono sottoposti i muscoli sono molto intensi.”

Andrea, da sempre appassionato di fitness, allena non più di quattro persone a lezione e per questo la prenotazione è altamente consigliata. In dotazione agli allievi il kit senza pensieri: asciugamano, calzini, salviette struccanti e molto altro… il necessario per allenarsi e per la doccia.

Ad Andrea vanno i migliori auguri per questa avventura dalla Confesercenti, nella foto insieme al direttore Graziano Gozi.