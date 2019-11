La Polizia di Stato ha arrestato M.L., 26enne cittadino albanese residente a Ravenna, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

Nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, predisposto dal Questore di Ravenna Loretta Bignardi, ieri pomeriggio investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno effettuato un servizio antidroga nei pressi del centro commerciale San Biagio dove, nei giorni scorsi, era stato segnalato un anomalo andirivieni di giovani

I poliziotti hanno fermato un giovane che poco prima era stato osservato mentre cedeva una dose di droga ad un tossicodipendente in cambio di alcune banconote di danaro.

La perquisizione personale e quella locale eseguite a carico dello spacciatore hanno permesso di sequestrare, complessivamente, 6 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga, tre telefoni cellulari e oltre mille euro in contanti.

M.L. è stato condotto in Questura e dichiarato in stato d’arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

Questa mattina il Giudice Unico di Primo Grado del tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto, ha condannato M.L. alla pena di 8 mesi di reclusione, sospendendo l’esecuzione della condanna; nei suoi confronti il giudice ha concesso il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale.

Il tossicodipendente che ha acquistato la sostanza stupefacente è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.