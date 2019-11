Presentato il progetto per il nuovo Alberghiero di Riolo Terme

Presentato il progetto per l’allargamento dell’istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme. La nuova ala della scuola sarà costruita di fianco alla sede principale di via Tarlombani, come sorta di naturale prosecuzione dell’edificio già esistenze e sostituirà, di fatto, la succursale di corso Matteotti che sarà dismessa. 4.687 i metri quadri interessati dall’intervento. Il nuovo stabile occuperò una superficie di 3416 metri quadri: 17 aule, 1 laboratorio back e front office, 2 laboratori cucina, 2 sale da pranzo e 1 dispensa saranno le strutture didattiche principali della nuova realizzazione che si snoderà su 3 piani. Sul lato est dell’istituto verrà realizzato un nuovo spazio come punto di aggregazione per manifestazioni pubbliche. 5 milioni il costo dell’intervento, finanziati con fondi INAIL. A carico dell’amministrazione provinciale le indagini preliminari e la progettazione e il costo di arredi, allestimento e attrezzature per la didattica. La realtà dell’istituto Alberghiero oggi è come se equivalesse quasi ad un quarto della popolazione di Riolo Terme