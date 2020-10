L’associazione Il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’Italia, ha inviato alla Prefettura di Ravenna, destinatario il comando di Polizia Locale di Faenza, una lettera per congratularsi con gli agenti manfredi per l’ultima operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti a scuola. L’operazione si è conclusa con l’identificazione di uno spacciatore di 17 anni.

“Quanto accaduto in questo operoso centro della Romagna, è la indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia Locale nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale e di piccola o grande criminalità. Il tutto, a garanzia dell’ordine e della sicurezza comunitaria nei confronti della quale la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo. Per questi motivi, il Fuori Coro, vuole manifestare a Voi, agli Agenti che Voi rappresentate, viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili. Un altro intervento ad altissimo livello per questi bravi colleghi, sempre operativi per un’altra piccola ma significativa vittoria nei confronti dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti ed un altro motivo di orgoglio per la Polizia Locale tutta. “