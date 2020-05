Fase 2 per i bar, ma non tutti riaprono: “Clienti non molti, ma è tanta la voglia di lavorare”

Iniziata questa mattina in tutta Italia la “fase 2” per i bar, i ristoranti e le attività artigianali di produzione alimentare: oltre alle consegne a domicilio è ora consentita la ristorazione con asporto. Per l’Emilia-Romagna , il via era già arrivato dal 27 aprile scorso, ma in pochi avevano aderito e anche oggi non sono molti i bar ad avere aperto in qualche modo ai clienti che comunque dovranno mantenere le distanze di sicurezza e non potranno consumare i prodotti acquistati nel locale o nelle sue vicinanze per evitare assembramenti. Alcuni esercenti non hanno completato le operazioni di sanificazione, altri non hanno ritenuto vantaggioso aprire a queste condizioni a fronte delle spese, altri ancora preferiscono aspettare tempi migliori o normative più chiare.