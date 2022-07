Per lavori, dalle 8 di lunedì 4, alle 24 di sabato 9 luglio, o comunque fino al termine dei lavori, sono disposti modifiche alla viabilità ordinaria. In via Caffarelli, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e divieto di transito sul marciapiede adiacente l’entrata di viale Stradone lato fabbricati per 40 metri. Dalla mezzanotte di venerdì 8 alla mezzanotte di giovedì 28 luglio, o comunque fino al termine dei lavori, sempre in via Caffarelli, chiusura della strada all’altezza dell’angolo di viale Stradone fino alla fine della prima stecca del parcheggio, con divieto di transito dei veicoli eccetto i mezzi all’interno del cantiere.