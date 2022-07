Grande successo e tutto esaurito per il concerto del 3 luglio 2022 della rassegna musicale alla Chiesetta del Ponte Assi Oratorio Madonna di Pompei. Tanta gente anche fuori dall’Oratorio e sulla via Ravegnana per assistere al concerto!. L’evento ha visto la presenza di di Marina Mammarella, violino, Agide Bandini,contrabbasso e Carla They solista d’arpa.

Il prossimo concerto il 12 luglio ore 18.00.

Si accede ai concerti solo su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni telefonare o mandare messaggio whatsapp dopo le 18 al 388 8091315.