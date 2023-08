Incidente mortale sulla via Emilia a Faenza: un uomo di 37 anni ha perso la vita in uno scontro tra due veicoli.

L’evento si è verificato alle 11:30 di questa mattina. Le autorità locali, incluse due pattuglie del Nucleo Infortunistico della Polizia, sono intervenute per i rilievi. Una Fiat Tipo, guidata da un uomo di 76 anni, è stata tamponata da una Renault Clio guidata dal 37enne residente nel bolognese. Il conducente della Renault Clio è deceduto nell’incidente. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di indagine da parte della Polizia Locale. A causa dell’incidente, il traffico sulla via Emilia è rallentato e procede a senso unico alternato per consentire il lavoro di soccorso da parte delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, oltre al personale medico del 118.

Fonte: Corriere Romagna