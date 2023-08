Domenica 27 agosto 2023 si svolgerà a Ca’ di Malanca (Brisighella) la tradizionale manifestazione per ricordare quando, a fine agosto del 1944, i partigiani della 36ª Brigata Garibaldi “A. Bianconcini” si posizionarono nelle valli del Sintria e del Rio di Co’.

Quest’anno l’incontro assume un significato particolare, in quanto coincide con la ripresa dell’attività nel Centro di Documentazione della Resistenza dopo i quasi tre mesi di sospensione a causa dei disastri meteorologici che hanno devastato questo territorio e la Romagna.

La riapertura del Centro ha avuto un riscontro molto positivo, con la presenza di tante persone, soprattutto giovani, malgrado una viabilità che presenta ancora alcune criticità e i danni subiti dai sentieri escursionistici.

La tutela e il rilancio del territorio dove è insediato anche Ca’ di Malanca è un obiettivo che ci appartiene. Sono aree preziose per l’ambiente, l’economia locale e per la storia che rappresentano. Negli ultimi anni i sentieri che raccontano la storia di Purocielo hanno visto una crescita importante dell’escursionismo ed è necessario ricreare le condizioni affinché le nostre colline ritornino a vivere come negli anni scorsi.

Sono proprio queste le motivazioni che hanno portato a riconfermare la tradizionale giornata di fine agosto, inserendo anche un momento di incontro per uno scambio di idee con i residenti di Purocielo e dei dintorni. All’incontro è stata invitata l’Amministrazione comunale di Brisighella.

Il programma inizia alle 10.30 con l’alza bandiera e la celebrazione della S. Messa officiata da don Otello Galassi in ricordo dei Caduti, poi alle 11.15 si svolgerà l’incontro sul tema: Memoria storica, tutela del territorio e dell’ambiente.

Alle ore 12.30 la pausa per il pranzo. Per chi vuole sono disponibili alimenti e bevande forniti dall’organizzazione. A seguire, dalle ore 13.30 il saluto delle Autorità, la “Musica Resistente” con il gruppo dei Briacabanda, la presentazione del libro “Sale di pietra” di Maria Federica Baroncini con la presenza dell’autrice.

La giornata verrà conclusa, alle 16.30, con una Assemblea dell’Associazione Ca’ di Malanca, aperta a tutti coloro che vogliono parteciparvi, per un confronto sui futuri progetti del Centro di Documentazione e sulle celebrazioni del 2024 nell’80º della “Battaglia di Purocielo”.

Il Centro di Documentazione è raggiungibile da Croce Daniele sia in auto, con la raccomandazione di usare prudenza, che a piedi con il sentiero CAI n. 505 e con il sentiero UOEI da San Cassiano. Non è ancora agibile, invece, la parte bassa del “Sentiero dei Partigiani”. Proprio il suo recupero sarà uno degli obiettivi sia di Ca’ di Malanca che delle Associazioni escursionistiche.