La Segreteria Provinciale del Siulp di Ravenna, pur non annoverando tra i propri iscritti il Commissario Capo Paolo Brusa, intende pubblicamente ringraziare il collega che negli ultimi anni della sua brillante carriera ha diretto le Donne e gli Uomini in servizio del Commissariato di P.S. di Lugo (RA), articolazione della Polizia di Stato dove il SIULP ha il 95% degli iscritti della forza che compone l’organico.

In questi anni del Commissario Brusa è stata apprezzata, oltre alle indiscutibili capacità operative, la persona il quale con lo spirito del buon padre di famiglia ha saputo essere un punto di riferimento per tutto il personale, senza svilire il proprio ruolo o la propria mission.

Questo modo di porsi ed interagire con il personale ha permesso di ottenere risultati impensabili fino ad allora per quell’Ufficio, la risposta dei colleghi alle richieste fatte dalla dirigenza, rispetto alle necessità di garantire tutti i servizi possibili a favore della collettività ha permesso di costruire un granito gruppo di persone che, quando ci sono state emergenze o problemi, non si sono mai tirate indietro. Vogliamo ricordare i giorni appena trascorsi che hanno visto la nostra Romagna flagellata dai temporali ed “uragani” che hanno segnato il territorio, non risparmiando gli Uffici del Commissariato di Lugo, dove la forza del gruppo ha permesso a quell’Ufficio di non alzare bandiera bianca ed anzi, proprio in quei giorni, senza guardare l’orologio il personale tutto non ha mai mancato di prestare la propria opera ed il Commissario Capo Brusa è sempre stato presente e si è speso insieme al suo personale per fronteggiare le innumerevoli richieste d’aiuto dei cittadini e, solo quando l’emergenza è rientrata ha raggiunto la sua famiglia ed i propri cari.

“Grazie Commissario, Lei è stato in grado di rappresentare al meglio la figura del “dirigente-manager” serio, leale e collaborativo che, molte volte nell’amministrazione pubblica pare più essere frutto di sogni o fantasia di quel modello organizzativo da raggiungere nei luoghi di lavoro per ottenere i migliori risultati coniugando al meglio quel binomio di aspettative tra l’utenza e del personale impiegato.”