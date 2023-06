Sono 12 le opere di ricostruzione in Romagna che sosterrà la raccolta fondi “un aiuto subito” promossa dal TgLa7 e da Corriere della Sera. 7 di questi obiettivi sono in provincia di Ravenna, ai quali si aggiungono il ponte di Modigliana e il ponte di Tredozio, importanti anche nell’economia e nella storia della Romagna Faentina. Dal ponte di Tredozio infatti si accede al luogo in cui si ricorda l’eccidio dei partigiani della banda di Silvio Corbari. A Faenza, come già annunciato, la raccolta fondi donerà 150 mila euro alla Biblioteca Manfrediana, ma i danni riportati dall’ente raggiungono cifre ben più ampie.