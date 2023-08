Kajoca, attività commerciale di riferimento nel settore del giocattolo per l’apprendimento e del design, nel suo 18esimo anniversario inaugura, domenica 3 settembre 2023, il nuovo negozio in via Pistocchi 3 a Faenza, scommettendo sui giovani e sulla città. Un evento che porta fiducia e ottimismo a tutti.

“Abbiamo deciso di guardare al futuro e alla bellezza delle nuove generazioni che oggi hanno bisogno di punti di riferimento saldi, di segnali positivi e di fiducia” racconta Catia Pancotti “Il progetto è nato dalla volontà di rinnovarsi ed evolvere e ha preso ancora più forza durante il momento difficile vissuto insieme di recente.”

Catia, imprenditrice per passione e per vocazione, offre il servizio di consulenza per ogni esperienza di gioco, per contribuire al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo di bambini e ragazzi ma anche delle famiglie che li accompagnano. Sempre più persone scelgono di riprendersi il tempo per sé e le interazioni analogiche che completano quelle digitali. Catia crede negli oggetti che portano valore aggiunto alle case, nelle aziende che producono con una visione sostenibile e nelle nuove esperienze di condivisione.

La città, ferita dall’alluvione dello scorso maggio, ripartirà a settembre con una luce in più.