Caldo estremo, con massime previste anche oltre 38 gradi: l’Agenzia regionale per l’ambiente e la protezione civile hanno emesso una allerta moderata, gialla, per i territori della pianura emiliana per la giornata di giovedì 24 agosto.

La città di Bologna, unica della regione fra quelle monitorate dal Ministero della Salute, è contrassegnata dal bollino rosso almeno fino a venerdì 25 agosto.

Alle persone, in particolar modo fragili – bambini, anziani, donne in gravidanza – si consiglia di non uscire nelle ore centrali della giornata, di tenersi al fresco e soprattutto idratate.

