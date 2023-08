Venerdì 25 agosto 2023, alle ore 21.10, presso la Domus dei Tappeti di Pietra (in via Barbiani 16 a Ravenna nella ex chiesa di Sant’Eufemia) Ivan Simonini presenta la seconda edizione del libro “I mosaici ravennati nella Divina Commedia”.

Accresciuta nel 2021 in occasione del Settecentenario dantesco, questa seconda edizione propone 111 endecasillabi del Poema di Dante che sembrano incredibilmente presi dai mosaici ravennati.

Il libro ha dimostrato per la prima volta che Dante si è ispirato non solo ai mosaici bizantini ma anche ai mosaici medievali di San Giovanni Evangelista e che gli accostamenti tra i mosaici di Ravenna e i versi della Commedia si trovano anche nell’Inferno e non solo in Paradiso e Purgatorio come si riteneva in passato.

Ingresso libero.

A seguire, ma passando nell’attigua area espositiva sotterranea, alle ore 21.30 circa, avrà luogo un breve concerto di chitarra di Francesco Scaglioni che eseguirà variazioni da Luys de Narvaez per vihuela (antico liuto) e brani di Bach: Preludio, Fuga e Allegro BWV 998.

Entrambe le iniziative sono organizzate tramite la collaborazione dell’Associazione Amici di RavennAntica con il Conservatorio statale Giuseppe Verdi nel quadro della rassegna Quelle cose belle: mosaici, melodie e memorie.