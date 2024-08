Dal 26 agosto al 26 settembre, o comunque fino al termine dei lavori, saranno realizzati i lavori di messa in sicurezza delle strade della viabilità forese lato monte, in particolare carreggiate e marciapiedi di via Amleto Bertoni (da via Lacchini alla piazzetta e parcheggio Baden-Powell compresi), Via Orto Caporal, Via Orto Badia e traverse interne. I lavori, che fanno parte dello stesso lotto di interventi relativi al ripristino delle strade danneggiate nel corso delle alluvioni di maggio 2023, saranno svolti dal Consorzio Fra Cooperative Di Produzione e Lavoro – In Sigla Cons.coop. e suoi subappaltatori.

Per consentire lo svolgimento dei lavori di riasfaltatura, saranno previste alcune modifiche alla viabilità e divieti di sosta con rimozione forzata sulle strade coinvolte. Sarà presente sul posto la segnaletica per indicare l’inizio dei divieti a partire da venerdì 23 agosto, che verranno riposizionati seguendo gli spostamenti del cantiere al fine di arrecare meno disagi possibili ai residenti. I residenti e i frontisti potranno comunque in questo periodo raggiungere le proprie destinazioni seguendo percorsi alternativi indicati sul posto. Se necessario, potranno esserci ulteriori modifiche alla viabilità per le quali sarà comunque posizionata la relativa segnaletica.