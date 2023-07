Inaugurata la Casa di Comunità di Castiglione: aprirà il 7 agosto

Aprirà lunedì 7 agosto la Casa della Comunità di Castiglione, all’interno della sede della circoscrizione comunale in via Vittorio Veneto. Gli ambulatori prendono il posto della biblioteca, trasferita in un altro locale poco distante. Tre i medici di medicina generale all’interno che si divideranno fra la nuova struttura e un secondo ambulatorio, garantendo in via Vittorio Veneto comunque un’assistenza medica per 10 ore, senza sovrapposizioni uno con l’altro. L’arredo degli ambulatori è stato possibile grazie alle donazioni della Banca Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e dell’azienda Martini Alimentare. Complessivamente 16 mila euro.

La Casa della Comunità in via Vittorio Veneto rappresenta il primo passo di un progetto che coinvolgerà anche l’ex scuola oltre il fiume Savio, sotto l’amministrazione cervese. Qui l’Ausl Romagna aprirà un nuovo polo.