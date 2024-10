Un cane è stato ucciso nel cortile di un’abitazione a San Ruffillo di Brisighella. Secondo Coldiretti sarebbe stato vittima dell’attacco di un lupo, ma l’episodio è ancora tutto da chiarire. È anomalo infatti che il lupo si avvicini alle abitazioni. L’associazione di categoria ha comunque inviato una lettera al Servizio Sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche dell’Ausl Romagna per “chiedere copia del verbale di accertamento e che sia fatto quanto possibile per garantire la sicurezza dei residenti e dei loro animali”.

“Questo – prosegue Coldiretti Ravenna – rappresenta un evidente campanello d’allarme per la sicurezza pubblica. Occorre quindi agire al fine di contenere il sovraffollamento faunistico ormai riscontrato da anni nelle aree di collina, fenomeno che oltre a creare pericolosi squilibri agli ecosistemi locali dirotta i selvatici, lupi e cinghiali in primis, verso zone anche densamente abitate, con tutte le possibili conseguenze del caso in termini di danni ad aziende agricole ed allevamenti, ma anche, appunto, in termini di sicurezza pubblica”.