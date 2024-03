Faenza entra a far parte dell’associazione Città dei Motori, a fianco di Maranello, Torino, Imola e Monza

Faenza entra a far parte dell’associazione Città dei Motori, associazione in seno all’Anci alla quale oggi partecipano 39 Comuni appartenenti a 14 diverse regioni, in rappresentanza di 2 milioni di abitanti. Si tratta di territori a vocazione motoristica, sia a livello produttivo, nel settore auto, moto, scooter, navale e dell’aerospazio, sia dal punto di vista sportivo, con circuiti e rievocazioni storiche, o culturale, dove si possono trovare musei, archivi o particolari collezioni.

Fanno parte ad esempio dell’associazione Imola, Monza, Torino, Maranello, Fiorano Modenese, Melfi, Modena, ma anche Noale, con l’Aprilia, Pontedera, con la Piaggio, Pomigliano d’Arco, con il polo industriale sorto attrno all’Alfa Romeo e poi alla Fiat, Scarperia e San Piero, per il circuito del Mugello, Sant’Agata Bolognese, per la Lamborghini, o Lugo, per la figura di Francesco Baracca.