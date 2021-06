Faenza Basket Project: dopo la conquista dell’A1, sono iniziati i contatti con possibili nuovi sponsor

Dopo la promozione in A1 già nuovi possibili sponsor hanno preso contatti con il Faenza Basket Project. Dopo la festa per la vittoria del campionato e la conquista della massima serie, è già arrivato il momento per la società faentina di impostare la prossima stagione. L’A1 sarà un campionato notevolmente più dispendioso, sul campo e a livello economico. Dopo nove anni Faenza è tornata fra le migliori società della pallacanestro femminile. È innegabile che per poter disputare la stagione e per poter ottenere gli obiettivi prefissati, la salvezza il primo anno per poi inseguire un continuo miglioramento le annate successive, sono necessari investimenti che difficilmente l’attuale società potrà permettersi con le sole proprie forze. La squadra avrà bisogno di innesti importanti, la società dovrà maggiormente strutturarsi, l’A1 stessa ha costi molto più elevati