Il Comune di Castel Bolognese ha deciso di evacuare preventivamente i residenti delle arer golenali del fiume e delle zone vicine ai punti di rottura dell’argine del fiume Senio manifestatisi dopo la piena del 2 maggio scorso. Evacuati quindi i residenti di via Bancanigo, dal ponte di Tebano al Boccaccio, via Boccaccio, strada Rossi e via Burano.

Nel pomeriggio di ieri Polizia Locale e Carabinieri hanno comunicato ai cittadini il provvedimento di evacuazione che ha interessato quasi 200 persone.

Per l’accoglienza delle famiglie è stato predisposto il palazzetto dello sport.

Un provvedimento analogo ha riguardato alcune famiglie del Comune di Brisighella