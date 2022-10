Eredità di Muky: un appartamento per la moglie del sindaco. Il testamento diventa un caso politico

Un appartamento lasciato in eredità da Muky alla moglie del sindaco Massimo Isola. È scoppiato nella giornata di martedì il dibattito attorno alle volontà di Wanda Berasi, in arte Muky. Come ha rivelato il Corriere di Romagna, fra le numerose modifiche al testamento dell’artista, una in particolare avvantaggia la famiglia del sindaco Isola. Proprio le numerose versioni del testamento, i continui cambi di idee sono da settimane al centro della discussione pubblica. Sei testamenti in quattro anni hanno modificato il destino di immobili di valore. L’ultima modifica, il 23 settembre 2020, ha destinato un appartamento alla consorte del primo cittadino.

Proprio su queste modifiche Area Liberale ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale.