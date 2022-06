Nella seduta di martedì 28 giugno, (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale ha approvato la delibera “Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la ricostruzione dell’immobile di via Cicognani 15 destinato ad edilizia sociale e riqualificazione del verde nell’ambito del progetto di rigenerazione San Biagio nord”. I voti a favore sono stati 26 (Pd, Lista de Pascale, Ravenna Coraggiosa, Partito repubblicano italiano, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Viva Ravenna, Forza Italia) e un astenuto (Lista per Ravenna).

Ha presentato la delibera l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte la quale ha evidenziato i parametri del progetto che vanno in deroga alle disposizioni del Rue, tra i quali destinazione d’uso, distanze, densità, superficie complessiva e superficie coperta. Il consiglio ha pertanto approvato la delibera, autorizzando il rilascio del relativo permesso a costruire.

Nel dibattito sono intervenuti: Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Renald Haxhibeku (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Il gruppo Lega Salvini premier ha espresso un voto favorevole e si è detto contento e soddisfatto dal lavoro svolto dall’amministrazione e dai tecnici su questo progetto.

Il gruppo Pd ha definito il progetto di grande interesse: aumenta quantità e qualità degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica oltre a valorizzare la qualità di vita degli inquilini.

Il gruppo Lista per Ravenna pur riconoscendo che si tratti di un progetto valido ha deciso di astenersi esprimendo alcuni dubbi anche riguardo alla gestione futura.-