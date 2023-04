Faenza vince gara-3 contro Valdarno al PalaBubani. La partita decisiva per stabilire la permanenza nella massima serie finisce 66 a 48 per la squadra manfreda. La E-Work é stata stabilmente in controllo del gioco e il vantaggio si é mantenuto in doppia cifra per quasi tutta la partita. Le due formazioni sono arrivate a gara-3 dopo aver vinto le rispettive partite in casa. La pressione psicologica era principalmente su Faenza, sconfitta in gara-2 al termine di un match caratterizzato da un eccessivo nervosismo da parte delle giocatrici del Basket Project. Venerdì sera al PalaBubani la situazione si é completamente ribaltata con le padroni di casa che non hanno dato segni di cedimento e hanno saputo reggere bene la pressione. Faenza chiude nel migliore dei modi una stagione ricca di alti e bassi.