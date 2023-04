Scontro tra tre auto alle 18.30 a Santerno, all’incrocio fra via Bezzi e via Santerno Ammonite. Coinvolte una Fiat Punto, una Fiat Stilo e una Opel Combo. Due le persone ferite, fortunatamente non in gravi condizioni. Entrambe sono state trasportate all’ospedale per accertamenti in ambulanza.

La ricostruzione di quanto accaduto è ora compito degli agenti della Polizia Locale di Ravenna intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi di legge.