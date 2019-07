È deceduta Sandra Zanchini, la 56enne di Ravenna, che il 22 giugno era rimasta gravemente ferita durante un’escursione in gruppo con l’associazione Trail Romagna nelle Gole di Fara San Martino in Abruzzo, in provincia di Chieti, nel Parco Nazionale della Majella.

Era stata colpita in testa da alcuni frammenti di un masso distaccatosi da una parete ed era stata ricoverata all’ospedale di Pescara con il codice di massima urgenza mediante eliambulanza.