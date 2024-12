È il momento degli appuntamenti più attesi di Christmas Soul, il festival Gospel di Ravenna. Per iniziare in musica il nuovo anno, Piazza del Popolo accoglie la vigorosa e spettacolare Spirit of New Orleans Gospel Choir, una formazione numerosa capace di trasmettere sul palco tutta l’esuberanza, il calore e la tradizione musicale della Louisiana. Appuntamento a teatro invece il 1° gennaio con la band newyorkese The Bronx Gospel Choir, capace di conciliare le proprie radici gospel, spiritual, jazz e soul con nuovi stili innovativi. Una vera festa di cori e suoni che si susseguono con gioia in una miscela esplosiva (alle 11.30, già sold out: durante il concerto è prevista una raccolta fondi per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”).

Christmas Soul è organizzato da Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni.