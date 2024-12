Nuove occasioni di formazione e di lavoro daranno il benvenuto al nuovo anno al Centro per l’impiego di Ravenna, in via Teodorico 21. A partire da inizio gennaio sono infatti in calendario già quattro appuntamenti per accedere direttamente ad un colloquio con i selezionatori di corsi gratuiti a Ravenna finalizzati all’inserimento lavorativo in aziende del territorio.

Ci sono proposte per tanti tipi di propensioni ed attitudini professionali, con destinazioni lavorative a Ravenna e in tutta la provincia. Ecco qualche anticipazione:

• mercoledì 08/01/25 ore 14:30, Formazione + assunzione per la Campagna fiscale delle dichiarazioni dei redditi 2025: si potrà partecipare in presenza oppure online. Verranno prima illustrate le caratteristiche del corso e la job description del profilo professionale in uscita, per l’assunzione tramite agenzia in un CAF che ha sedi a Ravenna e in tutta la provincia. Inoltre, partecipando quel pomeriggio si potrà accedere – direttamente quel pomeriggio o fissando un appuntamento, all’intervista di screening preliminare per passare alle successive fasi di selezione;

• venerdì 10/01 ore 14:30: Recruiting day per aspiranti gruisti/soccorritori: chi viene selezionato accede ad un corso per conseguire 3 “patentini” – gru su autocarro, gru mobili, PLE piattaforme di lavoro elevabili – necessari sul lavoro e validi 5 anni (in base al DL 81/08 e Accordo Stato Regioni 2012). Di norma sono a pagamento, mentre in questa selezione vengono proposti gratuitamente, in vista di un conseguente inserimento lavorativo in un’importante azienda operante nel soccorso stradale e nei settori edile, logistico portuale ed industriale. Alle partecipanti donne verrà offerto anche un corso di difesa personale;

• mercoledì 15/01/25 ore 14:30: Test di selezione per “Training on the Job – contabilità/fiscale” un percorso articolato tra parte teorica a Ravenna, incentrata su procedure per la tenuta della contabilità e per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, e successiva parte pratica per i corsisti ritenuti più idonei all’interno di un’Associazione di categoria con sedi a Ravenna, Cervia, Faenza, Lugo e Cesena. Quel pomeriggio

• mercoledì 29/01/25 ore 14:30: Corso OSS finanziato: formazione + assunzione: possibilità di conseguire la qualifica gratuitamente di Operatore sociosanitario con un corso di 1000 ore a Ravenna e di assicurarsi poi uno sbocco lavorativo tramite agenzia in strutture socioassistenziali di Ravenna e del territorio lughese.

I dettagli di queste proposte saranno resi noti prossimamente. Per restare informati su recruiting days, presentazioni di corsi e incontri sul lavoro del Centro per l’impiego di Ravenna ci si può iscrivere alla mailing list: https://forms.office.com/e/PZF5SDiPwq