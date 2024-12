Ravenna città senza fumo: la giunta studia il progetto con l’Ausl. S’inizierà dai parchi

Ravenna città senza fumo, è il progetto che la giunta sta studiando insieme all’Ausl Romagna e diversi professionisti per creare in città aree pubbliche, all’aperto, dove non si possa fumare. Il tutto sarà spiegato con cartelli appositi con l’obiettivo di ampliare sempre di più le aree libere dal fumo in città.

Il progetto di Ravenna si concentrerà inizialmente sui parchi pubblici ubicati vicino a scuole e asili o utilizzati dai centri ricreativi estivi o sui parchi abitualmente frequentati da persone fragili, attraversati da gruppi di cammino composti da cittadini con patologie croniche e su altre aree verdi dove vengono svolti progetti di promozione della salute e del movimento