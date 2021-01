Dopo la protesta di venerdì scorso, con l’adesione alla manifestazione #ioapro, il QCorner di Faenza tornerà ad aprire venerdì 22 gennaio, dopo aver scontato i 5 giorni di chiusura imposti dalle forze dell’ordine (con una multa da 400 euro) per aver violato il decreto del consiglio dei ministri. Alla riapertura il locale tornerà a rispettare le norme dettate dall’emergenza sanitaria.

Sono gli stessi amministratori del gruppo imprenditoriale a rendere nota la loro decisione con un post su Facebook: “Per quale motivo dobbiamo continuare a protestare nel giorno seguente quando il rischio per i nostri clienti è quello di fare magari dei km per raggiungerci, anche in un centro città, per poi non avere la garanzia del servizio?”

La domanda fa riferimento a quanto avvenuto a Cesena, dove l’adesione da parte della clientela è stato maggiore e di conseguenza anche la risposta delle forze dell’ordine che hanno identificato tutti i clienti ai tavoli e impedito ad altre persone di entrare. Il legale rappresentante dell’attività è invece stato colpito da procedimento penale.