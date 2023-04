Torna domenica 16 aprile la Caccia al Tesoro in bicicletta organizzata dall’associazione “Pedalare per chi non può”. Sono passati quattro anni dall’ultima edizione. La lunga pausa è stata dovuta alla pandemia. Quest’anno la manifestazione torna nel suo format originale per raccogliere fondi da donare in beneficenza.

Diverse le squadre che hanno accettato di tornare a cimentarsi con la storia di Faenza. Ogni squadra è composta da un minimo di due persone ad un massimo di cinque componenti.

Tuttavia è ancora possibile iscriversi, pagando la quota di 10 euro a persona (5 euro per i minori di 14 anni). Per giocare occorre la disponibilità di uno smartphone connesso ad internet per tutta la durata della caccia.

Il ritrovo per l’inizio della gara sarà alle 10.30 in Piazzale Pancrazi.

Le iscrizioni chiuderanno venerdì. È possibile inviare una mail comunicando all’indirizzo info@pedalareperchinonpuo.org i dati della squadra per poi perfezionare il pagamento con satispay o bonifico. In caso di maltempo la caccia al tesoro si svolgerà domenica 23 Aprile.