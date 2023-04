Martedì 18 aprile, alle ore 18:00 nell’area verde di Viale Firenze, l’Amministrazione comunale di Castel Bolognese intitolerà al pittore Bruno Violani un nuovo giardino e la panchina degli aquiloni, dedicata all’artista e realizzata da Valerio Brunetti.

A seguire ci si sposterà presso il parco Biancini per inaugurare la rimessa in posa della scultura di Giò Bert dedicata ad Angelo Biancini e ristrutturata dai Volontari per l’ambiente.

Alla cerimonia interverrà, in omaggio agli artisti, Valerio Brunetti, che propose l’intitolazione del giardino già nel 2021 in occasione della mostra da lui curata, dedicata a Violani “l’artista degli aquiloni”.