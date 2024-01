Il Comitato CRI di Ravenna promuove un corso di accesso per diventare Volontario di Croce Rossa Italiana che avrà inizio il prossimo 6 febbraio alle ore 20.30 per concludersi il 3 marzo. Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di Via Guaccimanni, 19 a Ravenna.

Età per iscriversi a partire da anni 14.

Per iscrizioni: portale nazionale di CRI: www.gaia.it e per ulteriori informazioni si può contattare il Comitato CRI di Ravenna all’indirizzo mail: ravenna@cri.it

Scadenza per iscrizione : lunedì 5 febbraio ore 20.