A Massa Lombarda si festeggia il secondo compleanno centenario in pochi giorni. Nella Casa Protetta si sono celebrate le 100 primavere di Afra Bergami, che da dieci anni è ospite della struttura.

La signora Afra è nata e vive da sempre a Massa Lombarda ed ha lavorato come operaia negli stabilimenti locali per la lavorazione dell’ortofrutta. È stata festeggiata dagli altri ospiti della Casa Protetta, dalle operatrici assistenziali che hanno colto l’occasione per un bel momento di festa legato all’ultimo giorno di Carnevale.

A questo bel momento di condivisione ha partecipato anche il Sindaco Daniele Bassi, che al momento del taglio della torta, ha consegnato alla festeggiata una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione Comunale e un mazzo di fiori.