Chi può metta, chi ha bisogno prenda: chi fa la spesa a Faenza può aiutare le persone in difficoltà

“Chi può metta, chi ha bisogno prenda”. Un gruppo di faentini ha dato vita al comitato “Carrelli amici” e d’accordo con alcuni supermercati della città di Faenza ha fatto partire un’iniziativa a sostegno delle persone in difficoltà economica per aiutarli a fare la spesa. In pratica, ogni volta che ci si reca al supermercato, si può acquistare qualche prodotto in più e lasciarlo nell’apposito carrello per beneficienza. Nel caso nel carrello dovessero rimanere dei prodotti, verranno consegnati alle associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà. Sono 4 al momento i punti vendita che hanno aderito, la Crai di via Navigliio, la Crai di via Gallo Marcucci, il Conad Faenza 1 e Le Cicogne, ma potrebbero arrivare presto nuove partecipazioni