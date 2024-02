Per una manifestazione indetta dagli agricoltori, nella giornata di oggi, 14 febbraio e di domani, sono previsti alcuni disagi alla viabilità nel comune di Faenza.

Dalle ore 14 alle 16 circa, di queste due giornate, sono previsti rallentamenti e possibili interruzioni del transito veicolare alla rotatoria del casello di ingresso dello svincolo dell’autostrada, in via Granarolo/via San Silvestro, in via San Silvestro, alla rotatoria di via Piero della Francesca/via San Silvestro/via Masaccio, in quella del Cavalcaferrovia/via San Silvestro/via Granarolo/via Gatti e via Granarolo nel tratto compreso tra il Cavalcaferrovia e la rotonda casello A14.