L’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Gabriele Armuzzi, ha ricordato il 79° anniversario dell’Eccidio del Caffè Roma e dei Martiri Fantini, deponendo le corone d’alloro nei due luoghi in cui vi sono le lapidi in memoria dei tragici avvenimenti del marzo del 1944.

Erano presenti anche il Presidente dell’ANPI Cervia Alessandro Forni e alcuni cittadini.

Il 20 marzo 1944 avvenne l’eccidio del caffè Roma in cui rimasero uccisi quattro civili innocenti, per mano delle squadre fasciste e tre giorni dopo, ai funerali delle vittime, l’uccisione dei cugini Fantini, sempre per mano fascista.