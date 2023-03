Convivenza con sensi di colpa e di incomprensione, in un percorso in solitudine, quello dei e delle caregiver familiari. Se ne parlerà in un clima di confronto e condivisione al convegno: “Caregiver familiare, tra definizione normativa ed esperienza”, per fornire spunti e raccogliere risposte ai bisogni specifici di chi vive in prima persona questo ruolo. L’evento, organizzato da Anffas di Lugo Odv in collaborazione col Centro di servizio al volontariato della Romagna, VolontaRomagna Odv, ha il patrocinio della regione Emilia-Romagna, di AUSL e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Un parterre di relatori d’eccezione: Igor Taruffi, assessore regionale alle politiche di welfare, Barbara Bentivogli, presidente di Anffas regionale, Carlo Giacobini, direttore dell’Agenzia Iura, Laura Salghini, presidente di Anffas Lugo, lo psicologo Giuseppe Pompeo Angelone per Ausl Romagna. Per l’Unione dei comuni della Bassa Romagna, il sindaco Luca Piovaccari e la responsabile area servizio sociale, anziani e disabili, Chiara Poggiolini. Si continuerà con l’intervento di Davide Agresti, assessore del Comune di Faenza, Gianandrea Baroncini, assessore del Comune di Ravenna e Alessandro Chiarini, presidente di Confad. A moderare la mattinata, il co-direttore di VolontaRomagna Odv, Maurizio Maggioni.

Appuntamento per sabato 25 marzodalle 9 alle 13, all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, via Alfredo Belletti, 2