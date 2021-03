Degrado al quartiere San Rocco: i residenti tornano a chiedere un intervento del Comune

I residenti di quello che doveva essere l’eco-quartiere San Rocco, vanto della città, tornano a chiedere un intervento da parte del Comune per risolvere le situazioni di degrado che ormai da tempo caratterizzano l’area: rifiuti, bivacchi, spaccio, via vai di persone denunciato di giorno e di notte. Sono le situazioni che puntualmente si presentano nelle zone dove le urbanizzazioni non si completano. L’area in particolare è quella retrostante l’ex cantina Zanzi, adiacente alla ferrovia, alla quale si accede da via Frontali, dove sorgono una serie di condomini. Da tempo i residenti segnalano le problematiche legate alla zona.