Mirko De Carli, Consigliere comunale a Riolo Terme e Consigliere nazionale de “Il Popolo della Famiglia”, interviene in merito all’albero di Natale “ecologico” installato davanti al Comune “Quando ci venne comunicata la notizia in sede di Consiglio Comunale rimasi sorpreso ed interessato della proposta: devo ammettere che non amo particolarmente queste scelte “fuori” dalla tradizione natalizia ma dissi di aspettare per vedere di che si trattasse. Già guardando le prime foto sulla pagina Facebook del Comune di Riolo Terme non ebbi una sensazione positiva, confermata da diversi cittadini: una cyclette molto anonima, nessuna tensostruttura a protezione delle intemperie e un albero modesto e poco luminoso” dichiara De Carli. “Curioso ho deciso di provare la postazione: un disastro. Come vedete dalla clip (cliccando il link potete visionare: https://fb.watch/hpqwg5lc-9/) la cyclette mal funziona e fa un rumore allucinante, la collocazione è ben poco visibile a cittadini e turisti e l’albero quasi non si illumina. Davanti a una scelta così incomprensibile invitiamo giunta a fare marcia indietro, far predisporre un albero “tradizionale” e chiedere scusa ai cittadini e turisti che si sono imbattuti contro lo “spelacchio” ecologico riolese” conclude De Carli.