L’appello di Piroddi (Bonaccini Presidente): “Sburocratizzare le aziende”

Mancano due settimane alle elezioni regionali del 26 gennaio. Sono tanti i candidati del territorio ravennate, in particolare del territorio faentino, a correre per entrare nel consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. Diverse le iniziative sul territorio per conoscere i candidati e i loro programmi, come il confronto organizzato da Faenza nel Cuore al cinema Sarti nella serata di venerdì 10 gennaio. Fra i candidati civici l’avvocato Domizio Piroddi, uno dei volti del territorio per la lista “Bonaccini presidente”