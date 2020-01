È stato pubblicato il bando relativo al concorso, per esami, per l’ammissione al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (60 posti).

Le domande potranno essere presentate on–line, sul sito http://www.carabinieri.it, dal 28 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.