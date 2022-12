Dal PNRR a Lugo i fondi per la nuova materna, l’Auditorium, il nuovo ponte della Pungéla e il restauro di Palazzo Rossi

La riapertura del Teatro Rossini, l’avvio del corso di Laurea in Meccatronica e la candidatura a Capitale del Libro sono i tre più importanti momenti che per l’amministrazione lughese riassumono il 2022 della principale città della Bassa Romagna. Il sindaco Davide Ranalli oggi ha incontrato la stampa per riassumere i principali progetti urbanistici seguiti dal Comune. Nei prossimi mesi le gare per l’assegnazione dei lavori. Inevitabile poi un accenno ai rincari energetici che peseranno sulla spesa pubblica con un +135%, un rincaro che porterà ad un nuovo spegnimento dell’illuminazione stradale al termine del periodo festivo.