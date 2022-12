Ocean Viking: in fase di studio la rete di tutela per i 34 minori

Arrivano informazioni più dettagliate da SOS Mediterranee circa la composizione dell’equipaggio di migranti recuperato in mare in arrivo a Ravenna. Si è concluso infatti nel pomeriggio in Prefettura il coordinamento per l’accoglienza dell’Ocean Viking in arrivo a Porto Corsini il 31 dicembre. Dei 113 migranti a bordo salvati al largo della Libia, 66 sono adulti, 34 i minori non accompagnati, 13 i minori accompagnati, 2 i bambini sotto l’anno di vita, uno di appena 3 settimane (6 bambini hanno fra 1 e 4 anni, 39 fra i 5 e i 17 anni). Arrivano per lo più dalla Costa d’Avorio, dalla Nigeria, dal Camerun e dalla Guinea. Presenti anche pakistani, persone originarie del Benin, del Gambia, del Mali. Una sola è la donna incinta. Le autorità italiane avevano prima indicato La Spezia come porto sicuro di sbarco, poi però la nave è stata dirottata verso Ravenna, quasi 1.700 chilometri di distanza dal luogo di soccorso.

Una volta completate le operazioni di sbarco al terminal crociere, si procederà all’identificazione dei nuovi arrivati, al fotosegnalamento e allo screening sanitario. Caritas e Croce Rossa forniranno gli indumenti e i primi pasti necessari.