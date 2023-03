Grave incidente nella notte fra giovedì e venerdì a Cotignola, all’incrocio fra via Madonna di Genova e via Gaggio, in passato già teatro di diversi sinistri stradali. Da tempo i residenti della zona hanno segnalato la pericolosità dell’intersezione, chiedendo provvedimenti per migliorare la sicurezza stradale.

Nella notte appena trascorsa, intorno a mezzanotte, l’ennesimo scontro, questa volta fra una Renault Clio, con a bordo una ragazza di 22 anni, e una Chevrolet Matiz guidata da una donna di 35 anni. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Dopo lo schianto sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco e del 118, due ambulanze, l’automedica e, vista la gravità dei feriti, l’elicottero adibito al volo notturno. Entrambe le automobiliste sono state trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima urgenza.