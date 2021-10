Dal Dialogo alla Pace: al via una serie di iniziative in tutta la Romagna Faentina

“Dal dialogo alla pace”: i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina hanno fatto partire una serie di iniziative legate insieme dall’obiettivo della pace, dal rispetto dei diritti umani e dell’altro. Tutto è già iniziato a Riolo Terme, dove è andata in scena la tradizionale cena interculturale per imparare a conoscere, attraverso il cibo, le culture delle persone di origine straniera che vivono in città. Iniziativa simile sarà organizzata a Casola Valsenio. A Faenza, domenica, si terrà la Giornata del Dialogo Interreligioso, con la camminata dal Centro di Cultura Islamico fino a Piazza del Popolo. A Solarolo l’attenzione sarà focalizzata sui giovani e sul rispetto dei diritti umani. A Castel Bolognese sarà allestita una mostra accompagnata da alcune testimonianze, scritte e orali, dalle attuali zone di guerra, dalle zone dimenticate. Concluderà la serie di iniziative la Marcia dei Diritti sempre a Castel Bolognese.

Gli eventi in programma:

24 ottobre a Faenza undicesima giornata del dialogo interreligioso e la ventesima giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico

5 novembre a Faenza “tavola rotonda” al Centro di Cultura Islamica

8 novembre a Faenza la proiezione del docufilm “I nostri” al Cinema Europa; a seguire confronto con i protagonisti del progetto “Viaggio intorno al mondo”

Nel mese di novembre a Solarolo incontri dedicati soprattutto ai giovani

20 novembre a Castel Bolognese un convegno sul tema dei drammatici risvolti sociali della guerra

11 dicembre “Marcia dei Diritti” a Castel Bolognese, al parco fluviale