Parte dal 3 novembre la seconda parte del Corso sulla Canzone d’Autore al Polo Torricelli – Ballardini per i Cantautori a Scuola. La Storia del Novecento attraverso la musica e la poesia dei Cantautori Italiani e le influenze degli chansonnier francesi e dei songwriter

americani e inglesi arriva grazie a un bando del Mibact e Siae intitolato “Per chi Crea”, grazie alla collaborazione del dirigente scolastico del Liceo Torricelli – Ballardini Luigi Neri all’affiancamento della professoressa Marisa Pierri e al supporto da parte degli

Assessorati alla Cultura e ai Giovani del Comune di Faenza

Dal 3 novembre si terranno le audizioni, singolarmente, on line, per la messa in cantiere della prima Orchestra per Cantautori Italiani degli Studenti del Polo Torricelli – Ballardini per l’allestimento di uno spettacolo musicale e teatrale che dovrebbe essere aperto al pubblico faentino, seguendo le norme di contrasto al coronavirus, in programma per Natale 2020.

Le audizioni sono aperte a tutti gli Studenti del polo liceale faentino che cantano, suonano uno strumento o fanno i dj, a tutti gli studenti che recitano e conducono e sanno stare su un palco, a tutti gli studenti che scrivono poesie, romanzi, articoli e saggi, a tutti gli

studenti che vogliono ampliare le loro competenza in ambito di regia e in ambito tecnico di impianti audio e luci, backline strumentale sul palco e backstage e supporti organizzativi per l’allestimento di uno spettacolo e a tutti gli studenti che vogliono partecipare attraverso un lavoro di promozione e documentazione e comunicazione dell’evento attraverso attività

di ufficio stampa, social, foto e video.

I partecipanti alle audizioni sono al momento 32 giovani studenti e musicisti del Polo Torricelli – Ballardini

Gli interessati a partecipare all’audizione possono scrivere mei@materialimusicali.it inviando i propri dati con nome e cognome, classe

frequentata, contatti cellulare e email, età, strumento suonato entro la fine del mese di ottobre.