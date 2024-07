Da Ravenna al Gianicolo a Roma sulle orme di Anita Garibaldi. E’ il tour in bicicletta che un minigruppo di cicloturisti, sotto l’egida dell’Acsi di Ravenna, ha effettuato in otto giorni attraversando i luoghi visitati da Anita e Giuseppe Garibaldi, nel loro tentativo di portare aiuto e solidarietà ai visionari insorti italiani. Con loro, è partito anche un pulmino con a bordo un meccanico, un musicista per la cerimonia e due organizzatori, tra cui Lidiano Zanzi, dell’associazione risorgimentale dell’Endas Ravenna.

Ravenna (con lo start da piazzale Farini davanti al monumento di Anita), Palazzuolo sul Senio, Prato, Volterra, Orbetello con sosta al Monumento a Garibaldi a Cala Martina, Santa Marinella e Roma le tappe del tour, lungo 680 chilometri e con un dislivello di 5000 metri. Al Gianicolo si è poi tenuta la cerimonia della posa delle rose in ricordo dell’eroina brasiliana, alla presenza delle autorità cittadine, e delle classi del plesso scolastico limitrofo al Monumento funebre ad Anita. Sono gli studenti di queste classi ad occuparsi delle rose. Nel corso della cerimonia, gli studenti hanno cantato i brani risorgimentali dedicati a Garibaldi, i più piccoli hanno presentato i loro disegni su Anita, i più grandi hanno intonato il passo sulla rosa tratto da Il piccolo principe di Antoine de Saint Exupery.

“Il gesto del pedalare e portare un fiore è del tutto simbolico, ma è accompagnato dalla speranza – spiegano da Acsi Ciclismo Ravenna – che nel crescere e curarlo i ragazzi possano capire e porre attenzione sulla figura di Anita come donna. Il viaggio è partito dalla stessa terra romagnola martoriata un anno fa da due alluvioni in rapida sequenza e che ha visto la generosa solidarietà degli “angeli del fango”. Con toni e tonalità minori questo viaggio mette un ponte ideale tra eroi del Risorgimento ed eroi moderni, e al centro gli ideali e la generosità senza secondi fini: la memoria del passato per ben vivere il presente”.

La traccia del viaggio è stata delineata da Fiab Ravenna e i luoghi toccati dal tour sono diventati parte di un’iniziativa che Acsi Ciclismo Ravenna ha reso permanente: chiunque potrà organizzare il suo giro in bici e fissare la sua esperienza attraverso foto e scritti. A fine stagione Acsi Ciclismo organizzerà una festa per premiare coloro che avranno compiuto tale giro. Modalità e altro sono pubblicate sulla pagina Facebook di Acsi Ciclismo Ravenna.