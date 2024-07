Il giocatore, classe 1998, inizia il proprio percorso all’Olimpia Castelfranco ma è con l’Assigeco Piacenza che riesce ad esordire in sere A2 nella stagione 2016/2017. Nella stagione successiva si trasferisce ad Omegna in Serie B, dove vince la Coppa Italia di categoria arrivando ad un passo dalla promozione in A2. Dopo alcuni anni passati in serie B tra Borgosesia, Vigevano e Padova, Brigato sceglie di giocare in serie C Gold a Riese dove, nella stagione 2021/2022 realizza 18,4 punti a partita. L’ottima annata non solo dal punto di vista realizzativo, gli permette di ottenere la chiamata di Cassino che sancisce il suo ritorno in B. Proprio con la squadra laziale riesce a vincere i playoff, valevoli per la promozione in serie B Nazionale. Nella scorsa stagione, a Senigallia, ha messo a segno 15,3 punti di media nel campionato di serie B Interregionale, grazie alla guida di coach Gabrielli, che ritroverà sulla panchina ravennate nella prossima stagione.

Queste le sue prime parole da giocatore giallorosso: “Innanzitutto volevo ringraziare tutta la dirigenza e lo staff per avermi scelto e coinvolto in questo progetto. Sono molto contento e carico per l’inizio di questa nuova avventura in una società storica come Ravenna. Sono felice di ritrovare anche quest’anno coach Gabrielli con cui ho lavorato già l’anno scorso, trovandomi fin da subito molto bene e in sintonia con le sue idee di gioco. Inoltre, ci tengo a salutare tutti i tifosi con l’augurio di vederci presto a palazzo!”

Le parole di coach Gabrielli: “Kevin è un giocatore che ho avuto il piacere di allenare già l’anno scorso e sono felice di ritrovarlo qui a Ravenna. È un giocatore di grande cuore e tecnicamente ben definito, con tante caratteristiche positive che torneranno sicuramente utili alla squadra. Avendolo già allenato so che si sposerà bene con la mia idea di basket: è un grande agonista, che gioca con grande intensità su entrambi i lati del campo.”