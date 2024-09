Prenderà il via giovedì 26 settembre “San Michele per l’alluvione”, la festa di Bagnacavallo in programma fino al 29 che, dopo gli eventi alluvionali, sarà un momento della comunità e per la comunità tutto volto a sostenere le tre frazioni bagnacavallesi, Traversara, Villanova e Boncellino, colpite dalle acque del Lamone.

In base alla decisione condivisa dall’amministrazione comunale con associazioni e imprese la manifestazione sarà quindi una grande opportunità di raccolta fondi per le popolazioni colpite.

Quanto al programma della prima giornata, l’apertura prevista alle 18.30 al Giardino dei Semplici è stata annullata. È invece previsto, per ogni serata della manifestazione, un momento di riflessione dedicato alla comunità sul palco centrale di piazza della Libertà alle 20.45. Per la prima serata, questo spazio sarà curato da “La Bottega dello Sguardo”.

Sul palco centrale salirà poi, alle 21.15, il gruppo Jabel Kanuteh – Marco Zanotti extended 4et feat Kone. Il griot gambiano Jabel Kanuteh e il poli-strumentista romagnolo Marco Zanotti sono accompagnati dalla violista e bassista pesarese Elisabetta Dal Ferro e dal percussionista maliano Kalifa Kone. Il repertorio di questo Extended Quartet è formato in parte da nuove composizioni e in parte da alcuni brani tratti dai precedenti album del duo, con arrangiamenti speciali per quartetto.

Tra le altre proposte, ci saranno visite guidate al Castellaccio e un’esibizione di fitness e ginnastica a cura di Golden Gym Bagnacavallo. Alle 20.30 verrà poi proposto presso la chiesa di San Giovanni il concerto del coro gospel “The Colours of Freedom” diretto da Cecilia Ottaviani e accompagnato da Alessandro Guidi al pianoforte, Davide Tardozzi al basso e Asia Minguzzi alla batteria. Il coro proporrà un repertorio che spazierà dagli spiritual tradizionali fino al gospel contemporaneo.

Numerose sono le mostre da visitare, da “Ettore Frani. Verso la gioia” all’ex convento di San Francesco alla “Rivoluzione del segno”, grande esposizione di grafica presso il Museo Civico, a “Chiara Lecca – Carnation&lily” alla chiesa del Suffragio a molte altre. Il percorso artistico si allargherà poi ad altri spazi pubblici e privati, dalla Biblioteca Taroni con la mostra bibliografica “Il costume del mondo” alle Salette Garzoniane dove il club Cine Foto Amatori allestisce “Obiettivo Bagnacavallo”, dalla mostra di Arte e Dintorni a Palazzo Vecchio agli allestimenti artistici curati da BiArt Gallery al Sacrario dei Caduti, nelle vetrine del centro e alla stazione.

In ambito gastronomico, oltre venti saranno le osterie e i punti allestiti per l’occasione, mentre i ristoranti della città proporranno menu speciali. Forni e pasticcerie già da giorni propongono inoltre il ricercatissimo dolce di San Michele.

La raccolta fondi vedrà partecipare assieme i punti gastronomici gestiti dalle associazioni, le attività d’impresa e gli eventi culturali: i fondi raccolti saranno destinati alla popolazione e alle attività locali colpite dall’alluvione a Boncellino, Traversara e Villanova. Si potrà contribuire in loco e a distanza. Sul sito del Comune ci sono tutte le informazioni utili: è possibile donare tramite bonifico, Satispay e PagoPA.

Anche l’immagine di San Michele è cambiata. Il Comune ringrazia l’Agenzia Pagina di Ravenna per il supporto generosamente fornito in questa circostanza.